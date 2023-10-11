Лоукостер "Победа" перевез 75-миллионного пассажира рейсом Москва — Ульяновск
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Победа" перевезла 75 миллионов пассажиров с начала работы авиакомпании, юбилейный клиент вылетел рейсом Москва — Ульяновск, сообщила пресс-служба лоукостера.
"Лоукостер "Победа" (Группа "Аэрофлот") перевез 75-миллионного клиента с начала полетов. Юбилейный клиент вылетел рейсом DP-465 из международного аэропорта "Внуково" в Ульяновск", — говорится в сообщении.
По итогам 2023 года авиакомпания планирует перевезти 12,7 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в 2022 году.
В зимнем расписании "Победы" будет более 95 направлений, 19 из них — уникальные, на них не летают сейчас другие авиакомпании. Около 40% маршрутов зимнего расписания — региональные, они будут обслуживаться без посадки в Москве, отметили в компании.
"Для нас большая радость и гордость достичь отметки в 75 миллионов перевезенных клиентов за всю историю компании. Это — показатель высокого доверия со стороны клиентов. Мы продолжим развиваться, улучшать наш сервис и предлагать низкие тарифы, чтобы люди как можно чаще выбирали для своих путешествий "Победу", — прокомментировал генеральный директор авиакомпании "Победа" Дмитрий Тыщук.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов — "Внуково" и "Шереметьево".
https://1prime.ru/transport/20231011/841949590.html