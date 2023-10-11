С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind Airlines с 31 декабря откроет рейсы из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко (Куба), сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Якутск с 13 октября

"С 31 декабря открываются полеты из аэропорта Пулково на остров Кайо-Коко (Куба). Партнером выступает туристический оператор Pegas Touristik. Программа продлится до 24 апреля 2023 года", — говорится в сообщении.

Перелеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines на воздушном судне Boeing 777-200 в компоновке 440 кресел.

Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 миллиона пассажиров.