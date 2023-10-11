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2023
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Nordwind запустит рейсы из Санкт-Петербурга на Кубу с 31 декабря
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Авиакомпания Nordwind Airlines с 31 декабря откроет рейсы из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко (Куба), сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы"... ПРАЙМ, 11.10.2023
транспорт, бизнес, новости, куба, nordwind, санкт-петербург
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind Airlines с 31 декабря откроет рейсы из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко (Куба), сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"С 31 декабря открываются полеты из аэропорта Пулково на остров Кайо-Коко (Куба). Партнером выступает туристический оператор Pegas Touristik. Программа продлится до 24 апреля 2023 года", — говорится в сообщении.
Перелеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines на воздушном судне Boeing 777-200 в компоновке 440 кресел.
Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 миллиона пассажиров.