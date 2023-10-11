МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 октября увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ), авиакомпания будет выполнять три собственных ежедневных рейса в международный аэропорт "Дубай" из аэропорта "Шереметьево", сообщает перевозчик. Nordwind запустит рейсы из Санкт-Петербурга на Кубу с 31 декабря

"Аэрофлот" с 30 октября увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ). Авиакомпания будет выполнять три собственных ежедневных рейса в международный аэропорт "Дубай" из аэропорта "Шереметьево", — говорится в сообщении.

Уточняется, что новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ.

Ранее "Аэрофлот" анонсировал региональную программу полетов в Дубай, открыв продажу авиабилетов на прямые рейсы из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга. Полеты будут осуществляться с 21 декабря 2023 года по 31 января 2024 года.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевёз 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.