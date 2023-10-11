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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Дубай с 30 октября
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 октября увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ), авиакомпания будет выполнять три собственных ежедневных рейса в... ПРАЙМ, 11.10.2023
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, москва, дубай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 октября увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ), авиакомпания будет выполнять три собственных ежедневных рейса в международный аэропорт "Дубай" из аэропорта "Шереметьево", сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" с 30 октября увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ). Авиакомпания будет выполнять три собственных ежедневных рейса в международный аэропорт "Дубай" из аэропорта "Шереметьево", — говорится в сообщении.
Уточняется, что новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ.
Ранее "Аэрофлот" анонсировал региональную программу полетов в Дубай, открыв продажу авиабилетов на прямые рейсы из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга. Полеты будут осуществляться с 21 декабря 2023 года по 31 января 2024 года.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевёз 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.