МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования иностранного лизинга с ирландской компанией CDB Aviation по четырем самолетам, права собственности на них перешли российскому страховщику "НСК", сообщил перевозчик. "Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Дубай с 30 октября

"ПАО "Аэрофлот" завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем CDB Aviation (Ирландия) по 4 воздушным судам. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатель прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", — говорится в сообщении.

Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства, отмечает компания.