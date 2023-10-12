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2023
https://1prime.ru/transport/20231012/841962849.html
"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга с CDB Aviation
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Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования иностранного лизинга с ирландской компанией CDB Aviation по четырем самолетам, права собственности на них перешли российскому... ПРАЙМ, 12.10.2023
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, лизинг, самолет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования иностранного лизинга с ирландской компанией CDB Aviation по четырем самолетам, права собственности на них перешли российскому страховщику "НСК", сообщил перевозчик.
"ПАО "Аэрофлот" завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем CDB Aviation (Ирландия) по 4 воздушным судам. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатель прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", — говорится в сообщении.
Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства, отмечает компания.