РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" в субботу выполнит дополнительный рейс из Тель-Авива в Минеральные Воды, сообщается на сайте компании. Росавиация открыла "горячую" линию для россиян, желающих покинуть Израиль

"Авиакомпания "Азимут" информирует о выполнении дополнительного рейса из Тель-Авива в Минеральные Воды 14 октября 2023 года", — говорится в сообщении.

Вылет из Тель-Авива запланирован в 11.20, посадка в Минеральных Водах — в 14.40 по местному времени для каждого аэропорта.

Как сообщал МИД РФ, прямые перелеты в Израиль продолжают выполнять две российские авиакомпании — Red Wings и "Азимут". Они летают по маршрутам Сочи – Тель-Авив, Махачкала – Тель-Авив и Минеральные Воды – Тель-Авив.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.