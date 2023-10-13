2023-10-13T13:34:43+03:00
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2023-10-13T13:34:43+03:00
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https://1prime.ru/transport/20231013/841976612.html
Моряки раскрыли подробности о грузе столкнувшегося в Мраморном море судна
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Судно "ASOMATOS", вышедшее из российского порта и столкнувшееся в Мраморном море с украинским сухогрузом, перевозило 25 тысяч тонн зерна, на судне находился 21 член экипажа,... ПРАЙМ, 13.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КРАСНОДАР, 13 окт — ПРАЙМ. Судно "ASOMATOS", вышедшее из российского порта и столкнувшееся в Мраморном море с украинским сухогрузом, перевозило 25 тысяч тонн зерна, на судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет, сообщили РИА Новости в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.
"Тип груза — зерно насыпью, 25 тысяч тонн. Количество экипажа 0151 21", — рассказали в организации и отметили, что 14 членов экипажа имеют гражданство Индонезии, два — Румынии, один — Греции, еще пятеро — Египта.
В пятницу два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции. По данным источника агентства в генеральном управлении береговой охраны Турции, сухогруз "HAJE HALIMEH" с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара с сухогрузом "ASOMATOS" длиной в 169 метров, перевозившим зерно из России (Порт Кавказ) в израильский Ашдод. Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе — под флагом Панамы. Как указал источник, в результате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.