КРАСНОДАР, 13 окт — ПРАЙМ. Судно "ASOMATOS", вышедшее из российского порта и столкнувшееся в Мраморном море с украинским сухогрузом, перевозило 25 тысяч тонн зерна, на судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет, сообщили РИА Новости в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков. Иран предложил использовать свои коридоры для экспорта российкого зерна

"Тип груза — зерно насыпью, 25 тысяч тонн. Количество экипажа 0151 21", — рассказали в организации и отметили, что 14 членов экипажа имеют гражданство Индонезии, два — Румынии, один — Греции, еще пятеро — Египта.

В пятницу два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции. По данным источника агентства в генеральном управлении береговой охраны Турции, сухогруз "HAJE HALIMEH" с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара с сухогрузом "ASOMATOS" длиной в 169 метров, перевозившим зерно из России (Порт Кавказ) в израильский Ашдод. Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе — под флагом Панамы. Как указал источник, в результате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.