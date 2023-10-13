ТЮМЕНЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Компания Azur Air с ноября планирует осуществлять прямые рейсы из Тюмени на Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. "Авиасейлс" выяснил, где предпочитают отдыхать россияне с детьми

"Расширяем географию полётов из Тюмени. С 10 ноября авиакомпания Azur Air открывает прямые рейсы из Тюмени на Пхукет! Полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года", — указано в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 767 по чартерной программе совместно с туроператором. Билеты реализуются в составе турпакета.