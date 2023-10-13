2023-10-13T15:25:34+03:00
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Azur Air запустит прямые рейсы из Тюмени в Таиланд
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Компания Azur Air с ноября планирует осуществлять прямые рейсы из Тюмени на Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. "Расширяем географию полётов из Тюмени. С 10... ПРАЙМ, 13.10.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, таиланд, azur air, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТЮМЕНЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Компания Azur Air с ноября планирует осуществлять прямые рейсы из Тюмени на Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.
"Расширяем географию полётов из Тюмени. С 10 ноября авиакомпания Azur Air открывает прямые рейсы из Тюмени на Пхукет! Полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года", — указано в сообщении.
Уточняется, что рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 767 по чартерной программе совместно с туроператором. Билеты реализуются в составе турпакета.