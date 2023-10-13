МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Red Wings увеличивает авиасообщение с Израилем, добавляя рейсы в аэропорты Юга России — в Махачкалу и Сочи, сообщили РИА Новости в компании. Посольство России в Израиле сообщило о росте числа погибших сограждан

"Принимая во внимание общий рост спроса на перелеты по маршрутам из Израиля, обращения пассажиров, желающих ускорить срок возвращения на территорию России, и учитывая действующие ограничения на выполнение полетов в ночное время, авиакомпания Red Wings информирует об увеличении частоты рейсов между Израилем и аэропортами юга России: Махачкала, Сочи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что временный рост тарифов на перевозку по маршрутам из Тель-Авива в города Российской Федерации вызван повышенным спросом, необходимостью переориентации флота и снижением/отсутствием пассажиров на маршрутах по направлению из городов России в Тель-Авив. Билеты доступны к приобретению на сайте авиакомпании. АО Red Wings предприняты меры по стабилизации тарифов на перевозки, уточняет перевозчик.