2023-10-13T16:28:29+03:00
2023-10-13T16:28:29+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20231013/841979120.html
Red Wings расширила авиасообщение с Израилем
Транспорт
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Red Wings увеличивает авиасообщение с Израилем, добавляя рейсы в аэропорты Юга России — в Махачкалу и Сочи, сообщили РИА Новости в компании. "Принимая во внимание общий рост... ПРАЙМ, 13.10.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, израиль, авиакомпания red wings, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Red Wings увеличивает авиасообщение с Израилем, добавляя рейсы в аэропорты Юга России — в Махачкалу и Сочи, сообщили РИА Новости в компании.
"Принимая во внимание общий рост спроса на перелеты по маршрутам из Израиля, обращения пассажиров, желающих ускорить срок возвращения на территорию России, и учитывая действующие ограничения на выполнение полетов в ночное время, авиакомпания Red Wings информирует об увеличении частоты рейсов между Израилем и аэропортами юга России: Махачкала, Сочи", — говорится в сообщении.
Отмечается, что временный рост тарифов на перевозку по маршрутам из Тель-Авива в города Российской Федерации вызван повышенным спросом, необходимостью переориентации флота и снижением/отсутствием пассажиров на маршрутах по направлению из городов России в Тель-Авив. Билеты доступны к приобретению на сайте авиакомпании. АО Red Wings предприняты меры по стабилизации тарифов на перевозки, уточняет перевозчик.