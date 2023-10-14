МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Росавиация ограничит ночные вылеты в Израиль до 16 октября

По информации на 7.53 мск субботы, во "Внуково" девять рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и четыре отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны.