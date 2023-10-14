2023-10-14T07:58:00+03:00
2023-10-14T07:59:32+03:00
2023-10-14T07:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231014/841981803.html
В аэропортах Москвы по меньшей мере 24 рейса задержаны и семь отменены
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс... ПРАЙМ, 14.10.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорты, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397164.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397164.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397163.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397163.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397151.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397151.jpg
https://1prime.ru/transport/20231010/841942750.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 7.53 мск субботы, во "Внуково" девять рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и четыре отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны.