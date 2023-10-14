МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделит 900 миллионов рублей на программу субсидирования строительства судов взамен сданных на утилизацию, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Амурский судостроительный завод получил в управление "Восточную верфь"

"В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Планируется, что средства позволят уже в этом году завершить создание корпуса нового пассажирского круизного судна проекта "Карелия", который производится на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Закончить строительство лайнера планируется в 2025 году.

Программа субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию запущена в 2017 году. Она подразумевает замену, в частности, транспортных, служебно-вспомогательных и рыбопромысловых кораблей.