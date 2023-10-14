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Правительство выделит средства на субсидирование судостроения
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Правительство РФ дополнительно выделит 900 миллионов рублей на программу субсидирования строительства судов взамен сданных на утилизацию, сообщается в официальном Telegram-канале... ПРАЙМ, 14.10.2023
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, правительство рф, субсидирование судостроения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделит 900 миллионов рублей на программу субсидирования строительства судов взамен сданных на утилизацию, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Планируется, что средства позволят уже в этом году завершить создание корпуса нового пассажирского круизного судна проекта "Карелия", который производится на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Закончить строительство лайнера планируется в 2025 году.
Программа субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию запущена в 2017 году. Она подразумевает замену, в частности, транспортных, служебно-вспомогательных и рыбопромысловых кораблей.