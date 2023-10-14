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2023
https://1prime.ru/transport/20231014/841982675.html
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрылия, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке... ПРАЙМ, 14.10.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/