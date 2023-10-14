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2023
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили
Транспорт
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Приостановленное в субботу утром движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на... ПРАЙМ, 14.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Приостановленное в субботу утром движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении, опубликованном в 12.07 мск.
О приостановке движения инфоцентр информировал в в 11.23 мск, не уточняя причин.