МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Приостановленное в субботу утром движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. Голландские компании оштрафовали за участие в строительстве Крымского моста

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении, опубликованном в 12.07 мск.

О приостановке движения инфоцентр информировал в в 11.23 мск, не уточняя причин.