МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Экспортный потенциал украинских портов упал на 40% с момента выхода России из зерновой сделки, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Киев, Украина

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"С момента выхода России из зерновой сделки (зафиксировано — ред.) снижение на 40% экспортного потенциала портов", — написал Кубраков на своей странице в социальной сети Facebook*.

По его данным, на сегодня уже 21 судно воспользовались временными коридорами для экспорта украинской агропродукции, и 25 судов зашли в порты под загрузку. Кубраков также утверждает, что благодаря "зерновой сделке" было экспортировано 33 миллиона тонн продовольствия, из которых 60% получили страны Африки и Азии.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок (12,4 миллиона тонн продукции). В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%. Среди отдельных стран самую большую долю получил Китай — 7,96 миллиона тонн, почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них более 1 миллиона тонн получили Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также вошли Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния.

Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская