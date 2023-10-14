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Крымский мост полностью восстановили ранее намеченного срока
Транспорт
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Крымский мост полностью восстановили на 18 дней ранее установленного срока, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного... ПРАЙМ, 14.10.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, марат хуснуллин, крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Крымский мост полностью восстановили на 18 дней ранее установленного срока, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам! Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона", — написал он в своем Telegram-канале.
Ночью 17 июля украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. 14 сентября было запущено движение по левой части моста, для замены первого поврежденного пролетного строения был возведен временный рабочий мост. Хуснуллин сообщал, что еще один пролет предстояло заменить на новый, открыть движение полностью планировалось к 1 ноября.