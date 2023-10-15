МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Тарифы на проезд в городском транспорте и стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей в Москве изменились с воскресенья. Wildberries обновил тарифы для ПВЗ в Москве и Подмосковье

Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, с воскресенья меняется ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Это связано с необходимостью скорректировать цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию.

Одна поездка по билету "Единый" повысилась с 62 до 65 рублей, одна поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка" вместо 50 рублей теперь обойдется в 54 рубля, а бесконтактная оплата банковской картой или телефоном стоит 61 рубль вместо 56 рублей. Билет "Единый" для обучающихся на 30 дней в центральной зоне вырос с 715 до 770 рублей, а на 90 дней — с 2 055 до 2 210 рублей. Разовая поездка по биометрии осталась самой выгодной — 50 рублей.

При этом без изменений осталась стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде, билет "Автобус — Трамвай". Их можно заморозить на 14 дней. Стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохранилась прежней. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остались бесплатными.

Кроме того, изменилась стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Тариф пересчитали с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию: цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок. При этом первые сутки авто хранится на спецстоянке бесплатно, а на перемещение и хранение сохраняется скидка 25%, если оплатить до получения авто.

Теперь за перемещение мотоциклов и авто мощностью до 80 лошадиных сил придется заплатить 5920 рублей, за авто мощностью до 250 л.с. — 9450 рублей, за автомобили мощностью свыше 250 л.с. и иные ТС до 4 тонн — 10 703 рубля. ТС свыше 4 тонн и негабаритные ТС обойдутся в 60 876 рублей.