МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии. Загрузка рейсов авиакомпаний из Израиля в Россию достигает 80 процентов

"Около 23.35 (совпадает с мск — ред.) 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя", — говорится в заявлении.

Ранее очевидец на месте событий сообщал РИА Новости, что в районе аэропорта сирийского Алеппо слышны сильные взрывы, по его данным, причиной взрывов стал удар двумя ракетами по ВПП аэропорта.