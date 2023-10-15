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Удар Израиля вывел из строя международный аэропорт Алеппо
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Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии. "Около 23.35 (совпадает с мск — ред.) 14 октября... ПРАЙМ, 15.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии.
"Около 23.35 (совпадает с мск — ред.) 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя", — говорится в заявлении.
Ранее очевидец на месте событий сообщал РИА Новости, что в районе аэропорта сирийского Алеппо слышны сильные взрывы, по его данным, причиной взрывов стал удар двумя ракетами по ВПП аэропорта.