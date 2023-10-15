МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Дорожному комплексу принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении работников дорожной отрасли с Днем работников дорожного хозяйства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин: многополярный мир создается с ростом потенциала многих стран

"Поздравляю вас с профессиональным праздником. Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в развитии ее экономики и инфраструктуры, в обеспечении надежного, бесперебойного транспортного сообщения между регионами. И конечно, от результатов вашего созидательного труда во многом зависит социальное самочувствие и благополучие людей. Отмечу, что в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, зачастую представители целых трудовых династий, хорошо знающие и любящие своё дело", — сказано в сообщении.

Президент отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, отрасль показывает свою эффективность, выходит на отличные показатели, все — благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий.

Путин подчеркнул, что возводятся и ремонтируются сотни километров дорог и скоростных магистралей, уделяется приоритетное внимание дорожной сети в новых регионах, строительству обходов крупных городов, развитию международных логистических коридоров, совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства.

"Уверен, что, приумножая замечательные традиции своих предшественников, работая на совесть, дорожники и впредь будут добиваться поставленных целей. Желаю вам успехов и всего наилучшего", — заключил российский лидер.

Профессиональный праздник дорожников — День работников дорожного хозяйства — отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.