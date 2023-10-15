МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект по выделению Минпромторгу средств, которые он распределит в качестве субсидий для возмещения затрат на приобретение и строительство новых гражданских судов взамен сданных на утилизацию, сообщается на сайте кабмина. Минпромторг поддержал идею "российской полки" на маркетплейсах

"О выделении Минпромторгу России в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию… Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин одобрил выделение Росавтодору из резервного фонда правительства России бюджетных ассигнований для обеспечения ускоренного финансирования мероприятий в отношении автодорожной инфраструктуры на территориях субъектов Российской Федерации.