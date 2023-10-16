РСТ: число стран, куда можно улететь зимой прямым рейсом, увеличится до 40
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Число стран, куда россияне могут улететь этой зимой прямыми рейсами, вырастет с 34 до 40, рассказал в ходе пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Увеличилось количество стран с прямым авиасообщением. Если ранее это было 34 страны, куда выполнялись прямые авиаперелеты из 69 стран, куда мы раньше (до пандемии — ред.) летали. То вот этой зимой можно уже констатировать, что таких направлений станет 40", — сообщил Горин.
Он уточнил, что этой зимой откроются прямые рейсы на Маврикий, в Гонконг. Эксперт сказал, что помимо того, что расширяется перевозка в Арабские Эмираты и ряд других стран, уже восстановилось в летнем сезоне регулярное авиасообщение с Марокко.
Горин отметил, что отрасль большие надежды возлагает на упрощение визовых вопросов с рядом стран. "Безвизовые групповые поездки, которые сейчас разрешены в Китай и Иран будут в перспективе способствовать большему предложению. Плюс фактически безвизовое направление регулярных рейсов — остров Хайнань, в отремонтированный аэропорт Санья, позволит в этом зимнем сезоне расширить ассортимент популярных направлений в Китае", — уточнил эксперт.
Он рассказал, что в предстоящем зимнем сезоне в топе у россиян для проведения отпуска будут Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Шри-Ланка.
https://1prime.ru/transport/20231016/841993963.html