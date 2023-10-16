МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. По итогам 2023 года отремонтируют более 180 миллионов квадратных метров дорог и это является самым лучшим результатом за всю историю страны, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Путин оценил роль дорожного хозяйства в жизни страны

"Это просто гигантский объем, который мы еще никогда за всю историю нашей страны не делали, просто это самый лучший результат за всю историю страны", — доложил он президенту России Владимиру Путину.

Хуснуллин также сообщил, что ни один регион за последние годы не сорвал план намеченных дорожных работ.

"Мы национальный проект "Безопасные качественные дороги" уже перевыполнили. По итогам этого года у нас будет 51% гарантированного выполнения", — сказал он.

По его словам, все ранее принятые системные решения в отрасли дают результат.

"Надеемся, что благодаря той программе (пятилетний план дорожного строительства — ред.), которую вы утвердили, в ближайшие пять лет у нас также все работы будут выполнены", — заявил он.

По его словам, создана профессиональная команда госзаказчиков и очень профессиональная команда губернаторов.

"У нас ни один регион за последние годы план дорожного строительства не сорвал: все, что намечено, все выпоено", — подчеркнул вице-премьер.

В ходе открытия дорожных объектов в регионах Путин также отметил темпы дорожного строительства.

"В нынешнем году дорожное строительство идет в хорошем темпе. Уже построено и отремонтировано более 10 тысяч километров дорог. В том числе более двух тысяч федеральных и более восьми тысяч — региональных и местных. Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров дорог", — сказал он и добавил, что в конце 2024 года нужно привести в нормативное состояние 85% магистралей в крупнейших агломерациях страны.