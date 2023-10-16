МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыл движение по мосту через реку Кальмиус в Мариуполе, являющемуся узловым элементом улично-дорожной сети города. Путин оценил роль дорожного хозяйства в жизни страны

Мост находится в районе металлургического комбината "Азовсталь" и имеет две полосы общей протяженностью 141 метр и шириной 22 метра. Объект обеспечивает транспортное, в том числе трамвайное, сообщение между Центральным и Левобережным районами города.

Специалисты установили пять опор весом 32 тонны каждая, а на пролетном строении проложили рельсы для движения трамваев в обе стороны, установили опоры для навески контактной сети. Также проведены работы по окраске и освещению сооружения, смонтировано барьерное и перильное ограждение.

В понедельник, 16 октября, Путин принимает участие в режиме видеоконферецсвязи в открытии объектов дорожного строительства в регионах.

"Азовсталь" — металлургический комбинат в Мариуполе, расположен на берегу Азовского моря в устье реки Кальмиус. В 2022 году российская армия и подразделения ДНР в течение месяца блокировали украинских боевиков "Азова"* на заводе. 20 мая прошлого года Министерство обороны России сообщало о полном освобождении территории "Азовстали".

Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что на месте завода планируется построить технопарк.

*Террористическая организация, запрещенная в России.