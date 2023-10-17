МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций в рамках международного форума "Один пояс, один путь" объявил о создании совместно с партнерами из Китая Фонда развития гражданского авиапрома объемом 100 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба РФПИ. Ушаков отметил увеличение объемов поставок энергоресурсов в Китай

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей совместно с партнерами из Китая для инвестиций в авиационные предприятия и проекты на территории двух стран. Инвестиции в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в национальных валютах",- говорится в сообщении.

Помимо авиационной индустрии, Фонд будет осуществлять инвестиции в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных". Вложения в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в равном объеме.

В рамках инвестиционного сотрудничества с КНР Российский фонд прямых инвестиций через различные платформы с китайскими партнёрами уже реализовал более 40 проектов с общим объёмом вложений свыше 750 миллиардов рублей, уточняется в релизе.

"Благодаря Фонду развития авиапромышленности российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий. Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая",- прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.