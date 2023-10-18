ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт — ПРАЙМ. Вулкану Безымянный на Камчатке после выброса столба пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря присвоен "красный" код опасности для авиации, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина. В РСТ анонсировали увеличение числа стран, куда можно улететь прямым рейсом

"Вулкан Безымянный произвел выброс пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. Пепловое облако распространяется в северном и северо-восточном направлениях, а также в сторону поселка Ключи. Вулкану присвоен "красный" код опасности для авиации", — сообщила Гирина.

Вулканические частицы представляют серьезную опасность для всех типов воздушных судов, следующих над Камчаткой по местным и международным линиям. Всем необходимым службам, чья авиация находится в небе над полуостровом, передано оперативное предупреждение от KVERT.

Данное параксизмальное извержение было успешно предсказано Камчатскими вулканологами. Ранее они (на основании различных данных) спрогнозировали вероятность пепловых выбросов на Безымянном на высоту до 15 километров над уровнем моря.

Безымянный один из активных вулканов Камчатки. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 40 километрах от исполина.