2023-10-19T00:55:00+03:00
2023-10-19T00:56:04+03:00
2023-10-19T00:55:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231019/842020282.html
В России планируют создать инфраструктуру для электросамокатов, пишет СМИ
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России планируют создать инфраструктуру для электросамокатов и велосипедов, чтобы разделить потоки пешеходов и СИМ, пишут "Известия" со ссылкой на дорожную карту правительства... ПРАЙМ, 19.10.2023
транспорт, бизнес, новости, электросамокаты, правительство рф, госдума, минстрой рф
https://cdnn.1prime.ru/images/84193/73/841937317.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84193/73/841937317.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84193/73/841937316.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84193/73/841937316.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84193/73/841937304.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84193/73/841937304.jpg
https://1prime.ru/transport/20230904/841643084.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В России планируют создать инфраструктуру для электросамокатов и велосипедов, чтобы разделить потоки пешеходов и СИМ, пишут "Известия" со ссылкой на дорожную карту правительства.
Новые нормы, согласно документу, должны появиться в градостроительных правилах к лету 2024 года.
Эти правила должны установить характеристики инфраструктуры для СИМ, места под ее обустройство, параметры определения оптимального количества и плотности парковок.
В Минстрое совместно с ФАУ "ФЦС" прорабатывают вопросы, связанные с внесением изменений в действующие нормативно-технические документы для реализации мер.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что это абсолютно верное решение.
Руководитель GR-сервиса кикшеринга Whoosh Сергей Карлов отмечает, что должны появиться четкие правила стоянки и парковки СИМ.
Пресс-секретарь сервиса "Юрент" Алена Сухаревская отмечает, что инфраструктура нужна не только для обычных пользователей СИМ, но и для курьеров, владельцев частных самокатов.