МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В России планируют создать инфраструктуру для электросамокатов и велосипедов, чтобы разделить потоки пешеходов и СИМ, пишут "Известия" со ссылкой на дорожную карту правительства. В России для самокатчиков хотят ввести ответственность по УК

Новые нормы, согласно документу, должны появиться в градостроительных правилах к лету 2024 года.

Эти правила должны установить характеристики инфраструктуры для СИМ, места под ее обустройство, параметры определения оптимального количества и плотности парковок.

В Минстрое совместно с ФАУ "ФЦС" прорабатывают вопросы, связанные с внесением изменений в действующие нормативно-технические документы для реализации мер.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что это абсолютно верное решение.

Руководитель GR-сервиса кикшеринга Whoosh Сергей Карлов отмечает, что должны появиться четкие правила стоянки и парковки СИМ.

Пресс-секретарь сервиса "Юрент" Алена Сухаревская отмечает, что инфраструктура нужна не только для обычных пользователей СИМ, но и для курьеров, владельцев частных самокатов.