МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в нынешнем году уже составил почти 2 миллиона тонн, сообщил журналистам заместитель директора дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.

"Очень большую работу провела госкорпорация по восстановлению транзита, и он составил уже порядка 1,99 миллиона тонн", — сказал Кулинко в ходе церемонии отгрузки с площадки машиностроительного предприятия "Росатома" "ЗиО-Подольск" первого ядерного реактора для строящегося нового российского атомного ледокола "Чукотка".

В сентябре на Восточном экономическом форуме-2023 во Владивостоке спецпредставитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил, что объем транзитных грузоперевозок по СМП, снизившийся в 2022 году, сейчас восстанавливается, по итогам нынешнего года не исключен новый рекорд по количеству грузов, перевезенных по этой морской трассе. Незадолго до ВЭФ-2023 был перевезен первый в текущем году миллион тонн именно транзитного груза — в первую очередь в порты в Азии, говорил Панов. Рекорд по транзиту грузов по СМП был поставлен в 2021 году — около 2 миллионов тонн.

Кулинко напомнил, что план по общему объему грузоперевозок по Севморпути на 2023 год составляет 36 миллионов тонн. "По состоянию на 18 октября 28,8 миллиона тонн уже перевезено", — отметил он. "Пока мы оптимистично смотрим на цифры до конца года с точки зрения выполнения планового показателя", — подытожил Кулинко.

"Росатом" выполняет функции инфраструктурного оператора Северного морского пути.