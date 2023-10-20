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РЖД изменили дизайн билетов на турпоезда
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РЖД изменили дизайн билетов на туристические поезда. Теперь на бланке появилось краткое описание туристического маршрута и иллюстрации достопримечательностей, сообщает... ПРАЙМ, 20.10.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, ржд, туристическая инфраструктура
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. РЖД изменили дизайн билетов на туристические поезда. Теперь на бланке появилось краткое описание туристического маршрута и иллюстрации достопримечательностей, сообщает пресс-служба холдинга.
"Теперь у каждого из наших турпоездов есть свой уникальный билет. Он по-прежнему максимально понятен, функционален и персонализирован. От бланка на обычный поезд его отличает краткое описание туристического маршрута и иллюстрации достопримечательностей, с которыми предстоит познакомиться в ходе поездки", — говорится в сообщении.
В РЖД добавили, что для посадки на поезд пассажирам достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлялся билет. Посадочный талон распечатывать необязательно.