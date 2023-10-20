МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. РЖД изменили дизайн билетов на туристические поезда. Теперь на бланке появилось краткое описание туристического маршрута и иллюстрации достопримечательностей, сообщает пресс-служба холдинга. В АТОР назвали основную проблему российской туриндустрии

"Теперь у каждого из наших турпоездов есть свой уникальный билет. Он по-прежнему максимально понятен, функционален и персонализирован. От бланка на обычный поезд его отличает краткое описание туристического маршрута и иллюстрации достопримечательностей, с которыми предстоит познакомиться в ходе поездки", — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что для посадки на поезд пассажирам достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлялся билет. Посадочный талон распечатывать необязательно.