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2023
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Оценка Илоном Маском "Автово" обрадовала Петербургский метрополитен
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Оценка американским предпринимателем Илоном Маском станции метро "Автово" обрадовала Петербургский метрополитен, сообщили в пресс-службе предприятия. Как заявили в пресс-службе... ПРАЙМ, 20.10.2023
медиа, транспорт, бизнес, новости, в мире, россия, санкт-петербург, метрополитен
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — ПРАЙМ. Оценка американским предпринимателем Илоном Маском станции метро "Автово" обрадовала Петербургский метрополитен, сообщили в пресс-службе предприятия.
Как заявили в пресс-службе ГУП, у метрополитена нет официальной страницы в Х (ранее Twitter — прим. ред.), но реакция предпринимателя в очередной раз подтверждает, что звание "подземные дворцы" станции российского метрополитена носят заслуженно.
Ранее Маск оценил публикацию с видео со станции "Автово" на канале Culture Critic в социальной сети X, поставив эмодзи "100".
Станцию метро "Автово" открыли в 1955 году, она входит в состав Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена. В 2011 году станция была внесли в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, а в 2014 году британский The Guardian включил станцию в рейтинг десяти самых красивых станций метро мира.
"Автово" — колонная станция метро мелкого заложения. Потолочное перекрытие станции поддерживают 46 колонн, из которых 30 облицованы мрамором, а 16 — декоративными пластинами из литого стекла с обратным рельефом, использованное впервые в качестве облицовочного материала.