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Крымский мост временно перекрыли
Транспорт
Новости
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра по ситуации на подходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 22.10.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, транспорт, крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра по ситуации на подходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Причина не называется. При этом всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.