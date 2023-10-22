МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра по ситуации на подходах к мосту. В Испании признали Крым "неотъемлемым для русских"

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Причина не называется. При этом всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.