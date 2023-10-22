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Движение по Крымскому мосту восстановили
Транспорт
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта... ПРАЙМ, 22.10.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, движение, автотранспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 16.16 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.