СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 16.16 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.