МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Все автомобильные трассы в России должны быть обеспечены инфраструктурой, необходимой для безопасного движения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Движение по Крымскому мосту восстановили

"Все трассы – федеральные, региональные, местные – должны быть обеспечены инфраструктурой, которая необходима для безопасного движения. Снижение аварийности – вообще одна из главных задач в этой сфере", – сказал Мишустин.

Глава российского правительства отметил, что по всей стране опережающими темпами строятся новые трассы и магистрали. С начала 2023 года создано и приведено в надлежащее состояние более 10 тысяч километров дорог. Также Мишустин напомнил, что ранее при участии президента РФ Владимира Путина было открыто сразу несколько новых и реконструированных объектов в пяти регионах: ДНР, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях.

"Они имеют большое значение в первую очередь для жителей этих и соседних регионов. Помогут разгрузить участки на автомагистралях и ускорить движение по ним", — отметил Мишустин.

Также он рассказал, что в рамках работы над снижением аварийности для школьников ежегодно проводится всероссийская олимпиада "Безопасные дороги", благодаря которой дети уже с первого класса учатся вести себя в местах движения транспорта.

"Замечательно, что так много ребят приняло участие в олимпиаде. Это очень важная просветительская работа, и, конечно, ее нужно продолжать. Благодаря ей дети получают много полезной информации о дорожном движении, о правилах поведения, что позволит им не оказаться в ситуации, опасной для жизни и здоровья", — сказал Мишустин.