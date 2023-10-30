СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Автомобилистам объяснили, как можно сэкономить на шинах

Движение перекрыли в 12.18 по мск. Причины не назывались. При этом практически в это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Там сработала система ПВО.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Позднее Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили восемь ракет Storm Shadow, запущенных Киевом по Крыму. Попытку атаки пресекли в 13 часов по московскому времени, уточнили в ведомстве.