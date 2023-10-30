2023-10-30T13:46:00+03:00
2023-10-30T13:54:03+03:00
2023-10-30T13:46:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231030/842118951.html
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации... ПРАЙМ, 30.10.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост, движение авторанспорта
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970064.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970064.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970063.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970063.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970051.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970051.jpg
https://auto.1prime.ru/auto/20231030/842114783.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 12.18 по мск. Причины не назывались. При этом практически в это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Там сработала система ПВО.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.
Позднее Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили восемь ракет Storm Shadow, запущенных Киевом по Крыму. Попытку атаки пресекли в 13 часов по московскому времени, уточнили в ведомстве.