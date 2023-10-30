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Ущерб аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей
Транспорт
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Ущерб от беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов. "Ущерб составил... ПРАЙМ, 30.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МАХАЧКАЛА, 30 окт — ПРАЙМ. Ущерб от беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.
"Ущерб составил несколько миллионов рублей: может 2-3 миллиона, может 10 миллионов, пока не могу точно сказать. Идет оценка ущерба", — сказал Рамазанов.
В воскресенье местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, вспыхнули беспорядки.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал выступления против евреев ошибкой и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль. Росавиация сообщила, что воздушная гавань освобождена от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, объект закрыли.
В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, в ходе событий в воздушной гавани пострадали более 20 человек.