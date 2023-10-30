МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновляет выполнение рейсов в Махачкалу и из нее, сообщил перевозчик. Ущерб аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей

Ранее Росавиация сообщила о возобновлении работы махачкалинского аэропорта "Уйташ", который был временно закрыт из-за беспорядков, на прием и отправку воздушных судов с 14.00 мск.

"Аэрофлот возобновляет выполнение рейсов в/из Махачкалы. Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва — Махачкала — Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива — предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.

Как заявил РИА Новости генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов, ущерб составил несколько миллионов рублей, оценка продолжается. Самое дорогое из поврежденного — камеры видеонаблюдения, их ломали, чтобы не распознавали лиц.