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2023
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"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Махачкалы
Транспорт
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"Аэрофлот" возобновляет выполнение рейсов в Махачкалу и из нее, сообщил перевозчик. Ранее Росавиация сообщила о возобновлении работы махачкалинского аэропорта "Уйташ", который был... ПРАЙМ, 30.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновляет выполнение рейсов в Махачкалу и из нее, сообщил перевозчик.
Ранее Росавиация сообщила о возобновлении работы махачкалинского аэропорта "Уйташ", который был временно закрыт из-за беспорядков, на прием и отправку воздушных судов с 14.00 мск.
"Аэрофлот возобновляет выполнение рейсов в/из Махачкалы. Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва — Махачкала — Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана", — говорится в сообщении.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива — предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.
Как заявил РИА Новости генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов, ущерб составил несколько миллионов рублей, оценка продолжается. Самое дорогое из поврежденного — камеры видеонаблюдения, их ломали, чтобы не распознавали лиц.