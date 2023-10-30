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Аэропорт Махачкалы возобновил работу
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Аэропорт Махачкала вернулся к полноценной работе, сообщается в Telegram-канале Росавиации. "Махачкалинский аэропорт Уйташ (код ICAO: URML) возобновил прием и отправку воздушных... ПРАЙМ, 30.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Аэропорт Махачкала вернулся к полноценной работе, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
"Махачкалинский аэропорт Уйташ (код ICAO: URML) возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября (понедельник)", — говорится в сообщении.
Ведомство также сообщило, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.
Позднее Red Wings сообщила, что полеты в Тель-Авив и обратно, которые выполнялись из или через Махачкалу, будут временно выполняться из или через Сочи.
"Маршрутная сеть с вылетом/прилетом в Тель-Авив временно переориентируется из Махачкалы на рейсы из/через Сочи. Подробные изменения в расписании будут сообщены в ближайшее время" — заявили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.