МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Аэропорт Махачкала вернулся к полноценной работе, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Ущерб аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей

"Махачкалинский аэропорт Уйташ (код ICAO: URML) возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября (понедельник)", — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.

Позднее Red Wings сообщила, что полеты в Тель-Авив и обратно, которые выполнялись из или через Махачкалу, будут временно выполняться из или через Сочи.

"Маршрутная сеть с вылетом/прилетом в Тель-Авив временно переориентируется из Махачкалы на рейсы из/через Сочи. Подробные изменения в расписании будут сообщены в ближайшее время" — заявили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.