МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за 9 месяцев 2023 года превысил показатели прошлого года на 30%, а грузопоток России с азиатскими странами за 7 месяцев вырос почти на 50% — до 25 триллионов рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. В России спрогнозировали объем товарооборота в ЕАЭС в 2023 году

"Только за 7 месяцев текущего года грузовой поток со странами Азии увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 25 триллионов рублей, а это более двух третей нашего торгового оборота", — заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума.

По его словам, существенно повысилась пропускная способность на пограничных переходах.

"К примеру, с Грузией через Верхний Ларс – семикратный рост от проектной мощности. А с Азербайджаном в пункте Яраг-Казмаляр и с Китаем в Забайкалье – более чем в 2 раза. Товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за 3 квартала превысил прошлогодние показатели на 30%", — сказал глава кабмина.

Он отметил, что в этих положительных результатах есть большой вклад российской таможни.

Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.