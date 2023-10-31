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2023
https://1prime.ru/transport/20231031/842128012.html
Мишустин оценил рост товарооборота по МТК "Север — Юг"
Транспорт
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Товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за 9 месяцев 2023 года превысил показатели прошлого года на 30%, а грузопоток России с азиатскими странами за 7... ПРАЙМ, 31.10.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, михаил мишустин, мтк "север-юг", товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за 9 месяцев 2023 года превысил показатели прошлого года на 30%, а грузопоток России с азиатскими странами за 7 месяцев вырос почти на 50% — до 25 триллионов рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Только за 7 месяцев текущего года грузовой поток со странами Азии увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 25 триллионов рублей, а это более двух третей нашего торгового оборота", — заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума.
По его словам, существенно повысилась пропускная способность на пограничных переходах.
"К примеру, с Грузией через Верхний Ларс – семикратный рост от проектной мощности. А с Азербайджаном в пункте Яраг-Казмаляр и с Китаем в Забайкалье – более чем в 2 раза. Товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за 3 квартала превысил прошлогодние показатели на 30%", — сказал глава кабмина.
Он отметил, что в этих положительных результатах есть большой вклад российской таможни.
Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.