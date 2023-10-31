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Хуснуллин потребовал жестче контролировать закупку общественного транспорта
Транспорт
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления на форуме "Общественный транспорт 2023" обратился к Минпромторгу РФ и руководителям регионов с просьбой жестко контролировать... ПРАЙМ, 31.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления на форуме "Общественный транспорт 2023" обратился к Минпромторгу РФ и руководителям регионов с просьбой жестко контролировать закупку общественного транспорта.
Он обратил внимание, что во время закупки регионами многие производители увеличили цены на 20-30% и "начали срывать сроки поставки".
По словам Хуснуллина, завышение цены приведет к тому, что жители регионов получат на 20% меньше запланированных транспортных средств.
"Поэтому я попрошу Минпромторг, попрошу регионы, кто сегодня на связи, все-таки жестко контролируйте ценовую политику…У нас очень напряженный бюджет, несколько источников, деньги есть, но мы должны максимально эффективно отработать закупку транспорта", — заявил вице-премьер и добавил, что лично смотрит технические задания регионов на закупку. От отметил, что "у кого-то автобусов элементарных нет, а кто-то заказывает "излишества".
"Не надо ничего этого делать, делайте самые простые автобусы. Самый простой и комфортный автобус надо закладывать. И производителей прошу на это обратить внимание. Если будут сорваны сроки, то мы примем решения", — сказал он и попросил производителей взять этот вопрос на особый контроль.