МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "РЖД Логистика" прорабатывает возможность развития мультимодального сервиса "Агроэкспресс" в Юго-Восточной Азии, в частности, начало перевозок разного видами транспорта во Вьетнам, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Путин оценил уровень отношений России и Вьетнама

"Не менее перспективным для "Агроэкспресса" регионом является Юго-Восточная Азия. В частности, активно работаем над развитием мультимодальных сервисов в направлении Вьетнама", — отметили в компании.

В "РЖД Логистика" добавили, что в рамках проекта сервиса "Агроэкспресс" расширил географию перевозок. К маршрутной карте подключились китайские города Сиань и Циндао.

"Планируем увеличивать отправки по новому направлению на Циндао (провинция Шаньдун) и осуществлять импортные перевозки продовольствия (к примеру, замороженных морепродуктов, овощей и ягод). Еще одно направление развития сервиса – экспортные отправки продукции АПК в Циндао в смешанных поездах, состоящих как из рефрижераторных, так и универсальных контейнеров", — заключили в компании.