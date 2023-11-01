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"РЖД Логистика" планирует запустить мультимодальные перевозки во Вьетнам
Транспорт
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"РЖД Логистика" прорабатывает возможность развития мультимодального сервиса "Агроэкспресс" в Юго-Восточной Азии, в частности, начало перевозок разного видами транспорта во... ПРАЙМ, 01.11.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, россия, ржд логистика, вьетнам
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "РЖД Логистика" прорабатывает возможность развития мультимодального сервиса "Агроэкспресс" в Юго-Восточной Азии, в частности, начало перевозок разного видами транспорта во Вьетнам, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Не менее перспективным для "Агроэкспресса" регионом является Юго-Восточная Азия. В частности, активно работаем над развитием мультимодальных сервисов в направлении Вьетнама", — отметили в компании.
В "РЖД Логистика" добавили, что в рамках проекта сервиса "Агроэкспресс" расширил географию перевозок. К маршрутной карте подключились китайские города Сиань и Циндао.
"Планируем увеличивать отправки по новому направлению на Циндао (провинция Шаньдун) и осуществлять импортные перевозки продовольствия (к примеру, замороженных морепродуктов, овощей и ягод). Еще одно направление развития сервиса – экспортные отправки продукции АПК в Циндао в смешанных поездах, состоящих как из рефрижераторных, так и универсальных контейнеров", — заключили в компании.