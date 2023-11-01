АШХАБАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Туркменский национальный авиаперевозчик — авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку авиарейсов в Москву, пассажирские самолеты из Туркмении продолжат летать только до Казани. "Аэрофлот" предложил пересмотреть механизм кредитования авиакомпаний

Это следует из обновленного расписания авиакомпании "Туркменистан", опубликованного на официальном сайте "Туркменских авиалиний" и вступившего в силу с 1 ноября.

Согласно новому расписанию, перевозчик будет выполнять рейсы в Россию только по направлению Ашхабад – Казань – Ашхабад 5 раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Сроки приостановки авиарейсов в Москву не сообщаются.

Рейсы авиакомпании "Туркменистан" в Москву были приостановлены в начале августа "в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне".