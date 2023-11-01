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2023
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Туркмения продлила приостановку авиарейсов в Москву
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Туркменский национальный авиаперевозчик — авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку авиарейсов в Москву, пассажирские самолеты из Туркмении продолжат летать только до... ПРАЙМ, 01.11.2023
транспорт, бизнес, новости, туркмения, россия, москва, авиаперевозки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АШХАБАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Туркменский национальный авиаперевозчик — авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку авиарейсов в Москву, пассажирские самолеты из Туркмении продолжат летать только до Казани.
Это следует из обновленного расписания авиакомпании "Туркменистан", опубликованного на официальном сайте "Туркменских авиалиний" и вступившего в силу с 1 ноября.
Согласно новому расписанию, перевозчик будет выполнять рейсы в Россию только по направлению Ашхабад – Казань – Ашхабад 5 раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Сроки приостановки авиарейсов в Москву не сообщаются.
Рейсы авиакомпании "Туркменистан" в Москву были приостановлены в начале августа "в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне".