МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила морской контейнерный сервис между Владивостоком и портом Чаттограм (Бангладеш), в рамках которого будут отправляться из Бангладеш преимущественно товары легкой промышленности, такие как одежда, ткани и другие текстильные изделия, сообщили в пресс-службе компании. В России назвали самый доступный кашемир на рынке

"Транспортная группа Fesco продолжает расширять географию собственных морских маршрутов, запустив контейнерный сервис между Владивостоком и портом Чаттограм в Бангладеш… Основу грузопотока из Бангладеш будут формировать преимущественно товары легкой промышленности, в том числе одежда, ткани и другие текстильные изделия, из Владивостока будут отправляться пиломатериалы и продукция из древесины, а также химические грузы", – говорится в сообщении.

Время отправок импортных и экспортных грузов составит 28 дней, отметили в компании. Регулярность работы сервиса составляет один раз в неделю. Fesco ожидает объема перевозок около 200 TEU в месяц.

Первое судно группы с контейнерами совершило заход в порт Чаттограм 30 октября.

Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. Флот Группы включает более 30 транспортных судов в управлении.