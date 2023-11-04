МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Российские авиакомпании будут выполнять рейсы по более чем 200 субсидированным региональным маршрутам минуя Москву в 2024 году, в программе появятся 49 новых направлений, сообщила Росавиация. Сахалин и северные Курилы свяжет прямое авиасообщение

"235 межрегиональных маршрутов, минуя московский авиаузел, будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов в 2024 году в рамках реализации правительственного постановления №1242 от 25 декабря 2013 года… В 2024 году в программе появятся 49 новых направлений, которых не было в прошлом году. Например, это маршруты из Махачкалы в Нижний Новгород, Саратов и Томск; из Горно-Алтайска в Оренбург, Сургут и Улан-Удэ", — говорится в сообщении.

Всего субсидированные региональные перевозки будут осуществляться 16 авиакомпаниями, среди которых "Аэрофлот", Smartavia, Азимут, Utair, "РусЛайн", "КрасАвиа", "Северсталь","ИрАэро", ЮВТ Аэро, Red Wings, "Ямал", S7 Airlines, "Алроса", "Икар", Nordwind Airlines.

Заявки перевозчиков на работу по этой программе в конце минувшего октября рассмотрела комиссия Минтранса под председательством замглавы ведомства Игоря Чалика. Благодаря господдержке — в софинансировании участвуют администрации 48 российских регионов — в продажу поступят 3,4 миллиона билетов по специальному тарифу, отмечает ведомство.

Суммарное количество выполняемых рейсов по субсидируемым маршрутам средней протяженностью 1476 километров составит почти 39 тысяч. Они затронут 81 аэропорт во всех восьми федеральных округах России. Больше всего аэропортов (19) расположено в Уральском федеральном округе. В Дальневосточном —15, в Приволжском — 13, в Северо-Западном — 11, в Сибирском — 10.

Кроме того, в программу также попали самый северный российский город Певек (примерно 5,5 тысячи жителей) на Чукотке. Самыми малонаселенными пунктами стали забайкальское село Чара (до 2 тысяч человек), село Красноселькуп (около 4 тысяч) на Ямале и бурятский поселок Нижнеангарск (4 тысяч).

По 130 из 235 маршрутов рейсы будут выполняться на современных ближнемагистральных российских самолетах Superjet 100.