СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение перекрыли в субботу в 16.35 по мск. Причины не назывались.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.