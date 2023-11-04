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Крымский мост открыли для движения транспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... ПРАЙМ, 04.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в субботу в 16.35 по мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.