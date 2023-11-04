МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings сокращает программу полетов между Россией и Израилем, сохраняя рейсы из Москвы и Сочи, говорится в сообщении авиакомпании. "Турецкие авиалинии" временно отменили все рейсы из Стамбула

"Информация об отмене большинства рейсов в/из аэропорта Бен-Гурион не соответствует действительности. Авиакомпания сохраняет в составе регулярного расписания рейсы в Тель-Авив с отправлением из Москвы (Жуковский, Домодедово) и Сочи", — отмечается в сообщении.

Компания уточняет, что с 13 ноября по понедельникам будут выполняться рейсы Домодедово — Сочи — Тель-Авив. По средам, четвергам и субботам будут рейсы Жуковский — Сочи — Тель-Авив, по четвергам — рейсы Сочи — Тель-Авив.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.