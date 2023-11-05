МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Аварийной посадке самолета Airbus A320 "Уральских авиалиний" 12 сентября, следовавшего из Сочи в Омск, на пшеничное поле под Новосибирском предшествовала ошибка экипажа при определении фактического положения шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документ Росавиации, составленный по итогам завершения расследования инцидента. Мишустин призвал увеличить число авиамаршрутов в России

Судя по записи переговоров пилотов, один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

"При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси", — говорится в документе.

Причиной падения давления стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа.

Отмечается, что причиной инцидента явилась нехватка топлива для завершения полета до запасного аэропорта. Пилоты приняли необоснованное решение лететь в Новосибирск, которое было вызвано ошибкой в расчетах необходимого количества топлива.

При наборе высоты, когда самолет следовал в Новосибирск, экипаж уточнял маршрут и выбор схем захода на посадку, при этом он не уделил должного внимания повышенному расходу и текущему остатку топлива.

Росавиация отмечает, что в тех условиях, в которых находился экипаж после ряда допущенных ошибок, решение о выполнении посадки в поле было единственно правильным и грамотным.

По итогам расследования даны рекомендации — в частности, авиакомпаниям нужно провести повторное изучение требований по порядку расчета топлива в полете и особенностей расчета его остатка при различных отказах систем ВС и силовой установки.