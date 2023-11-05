РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" временно отменила рейсы из Минеральных Вод в Израиль и обратно, сообщили на "горячей линии" перевозчика. Авиакомпания Red Wings сокращает полеты из Израиля и в Израиль

"Отмена рейса (из Минвод в Тель-Авив) только в связи с временным запретом на выполнение рейсов на территории государства Израиль из аэропорта Минеральные Воды", — сказал сотрудник.

Он уточнил, что рейсы отменены с 10 по 15 ноября. При этом полеты перевозчика по маршруту Сочи — Тель-Авив продолжатся.

Как сообщал МИД России, прямые перелеты в Израиль продолжают выполнять две российские авиакомпании — Red Wings и "Азимут".

Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о сокращении программы полетов между Россией и Израилем, сохраняя рейсы из Москвы (аэропорты Жуковский и Домодедово) и Сочи.