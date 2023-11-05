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https://1prime.ru/transport/20231105/842178861.html
Авиакомпания "Азимут" временно отменила рейсы Минводы — Тель-Авив
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Авиакомпания "Азимут" временно отменила рейсы из Минеральных Вод в Израиль и обратно, сообщили на "горячей линии" перевозчика. "Отмена рейса (из Минвод в Тель-Авив) только в связи... ПРАЙМ, 05.11.2023
транспорт, бизнес, новости, в мире, россия, израиль, авиарейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" временно отменила рейсы из Минеральных Вод в Израиль и обратно, сообщили на "горячей линии" перевозчика.
"Отмена рейса (из Минвод в Тель-Авив) только в связи с временным запретом на выполнение рейсов на территории государства Израиль из аэропорта Минеральные Воды", — сказал сотрудник.
Он уточнил, что рейсы отменены с 10 по 15 ноября. При этом полеты перевозчика по маршруту Сочи — Тель-Авив продолжатся.
Как сообщал МИД России, прямые перелеты в Израиль продолжают выполнять две российские авиакомпании — Red Wings и "Азимут".
Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о сокращении программы полетов между Россией и Израилем, сохраняя рейсы из Москвы (аэропорты Жуковский и Домодедово) и Сочи.