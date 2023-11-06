МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — ПРАЙМ. Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. В Запорожской области оценили полученные регионом преференции

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство, таким образом, чтобы мы смогли обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который сегодня, к сожалению, пока обстреливает железную дорогу, которая идет как раз вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху", — рассказал Балицкий журналистам.

По его словам, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона.

"Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", — заключил губернатор.