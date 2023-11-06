Балицкий: на базе Мелитопольского аэропорта планируется создать новый авиахаб
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — ПРАЙМ. На базе аэропорта, который находится на севере Мелитополя, планируется создать авиахаб, сообщил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Я там летал еще будучи военным летчиком в Советском Союзе. Могу сказать, что аэропорт "Сосновый", как и был тогда, сейчас остается в нормальном состоянии, чтобы на его базе создать хороший аэропорт. Но противник пока не даст нам поставить на нем авиационную технику и нормально его эксплуатировать, невзирая на то, что сам по себе и аэропорт, и его инфраструктура готова к тому, чтобы мы могли сегодня там сделать и авиакомпанию, по инициативе нашего сенатора Дмитрия Рогозина планируется там создание авиакомпании на базе самолетов, которые там есть и добавлены будут еще", — подчеркнул глава региона.
Сейчас же, констатировал он, строительство невозможно, поскольку ВСУ периодически обстреливают объект.
"Но еще раз подчеркиваю, что пока эти планы в наших головах только, потому что противник легко добивает до аэродрома, находящегося на севере Мелитополя, соответственно, делает нашу работу уязвимой. Но в ближайшее время, и я в этом очень заинтересован — и лично как гражданин, и как руководитель области — в том, чтобы это аэродром начал функционировать и являлся очень выгодным хабом для перевалки грузов, чтобы можно было целый ряд продукции отправлять из нашего города, да и из области в целом. Уверен, что этот аэродром будет использован не только военными, но и в гражданских целях, что даст нам дополнительный экономический импульс", — подчеркнул Балицкий.
https://1prime.ru/transport/20231106/842181012.html