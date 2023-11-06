ПЕКИН, 6 ноя — ПРАЙМ. Вернуться к прежней черноморской зерновой сделке не получится, необходимо новое соглашение, будет хорошо, если в нем стороны по меньшей мере согласятся не атаковать коммерческие суда друг друга в соответствии с международным морским правом, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд. США не видят альтернативы зерновой сделке, заявил Блинкен

"Я думаю, что самое лучшее в зерновой сделке — это то, что Россия и Украина сделали что-то, что принесло пользу сотням миллионов голодающих людей по всему миру", — заявил Харланд.

Он отметил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, Украина не в таких масштабах, но также является крупным экспортером.

"На мой взгляд, ситуация изменилась, и сейчас, вероятно, необходимо соглашение другого типа, но я считаю действительно важным, что Россия и Украина были готовы сделать то, что они должны были сделать, чтобы гарантировать, что зерно доходит до такого количества людей по всему миру", — указал он.

"Я думаю, что мы не собираемся возвращаться к старому соглашению, нам придется заключить соглашение нового типа, но я немного оптимистичен в отношении того, что они согласятся на это, потому что до этого они согласились", — добавил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, какой может быть новая сделка, Харланд отметил, что, "вероятно, основным является лишь следование международному морскому праву, которое гласит, что коммерческие суда должны быть защищены от военных нападений". "Поэтому я думаю, даже если они не смогут договориться о чем-то большем, даже в этом базовом вопросе было бы хорошо, если бы Россия согласилась не атаковать украинские коммерческие суда в Черном море, а Украина согласилась не атаковать российские коммерческие суда в Черном море", — отметил Харланд.

По его словам, "это также очень важно для Турции, потому что Турция получает экономические и стратегические выгоды от свободной торговли".

"Хотя между Москвой и Киевом все очень сложно, я надеюсь, что, по крайней мере, в интересах всех людей в мире, которые едят их еду, они договорятся об этом", — подытожил он.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.