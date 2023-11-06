ТАШКЕНТ, 6 ноя — ПРАЙМ. Мультимодальный транспортный коридор формируется из стран Азии в ЕС через Узбекистан, Туркмению, Иран и Турцию, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства транспорта. Минтранс подписал меморандумы о создании двух новых транспортных коридоров

"Подписан протокол по формированию международного мультимодального коридора между Азией и Европой через маршрут "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минтранса.

Документ подписан руководителями транспортных ведомств стран-участниц коридора в Ташкенте в рамках 12-го заседания министров транспорта Организации экономического сотрудничества.

Протокол предусматривает организацию грузоперевозок из стран Азиатско–Тихоокеанского региона до стран ЕС, а также применение конкурентных тарифных ставок и создание благоприятных условий для перевозок грузов по железным дорогам Узбекистана, Туркмении, Ирана и Турции. Стороны также договорились о совместной выработке мер по унификации нормативно-правовых и технических стандартов при организации грузоперевозок по маршруту, добавили в пресс-службе.

На минувшей неделе в Ташкенте на полях первого транспортного форума стран Шанхайской организации сотрудничества министерство транспорта России подписало меморандумы о создании двух новых транспортных коридоров: Белоруссия — Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан и Россия – Каспийское море – Туркмения – Узбекистан – Киргизия.