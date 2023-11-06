МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит временно разрешить продажу алкоголя в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих на внутренних рейсах, следует из базы данных нижней палаты парламента. В Госдуме предложили усилить ответственность за онлайн-торговлю алкоголем

Нововведения позволят поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли (МБТ), которые понесли серьезные убытки в период распространения пандемии коронавируса и антироссийских санкций.

Согласно законопроекту, розничная продажа алкогольной продукции будет разрешена до 30 июня 2026 года в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа прилетов внутренних воздушных перевозок пассажиров и в залах выдачи багажа, находящихся в зонах транспортной безопасности международных аэропортов РФ с установлением особых требований к такой продаже.

На алкоголь, ввозимый в Россию владельцем МБТ в целях последующей розничной продажи в таких магазинах, допускается нанесение федеральных специальных марок (ФСМ) на принадлежащих таким лицам таможенных складах. При этом владелец МБТ, владеющий складом, должен быть включен в реестр владельцев таможенных складов, а место нахождения склада включено в лицензию на розничную продажу алкоголя соответствующими лицами. Склад также должен находиться на установленных правительством РФ территориях проведения эксперимента по маркировке ФСМ ввозимого в страну алкоголя, помещенного под процедуру таможенного склада.

По данным реестра владельцев МБТ ФТС России, с 2019 года по март 2023 года количество таких владельцев сократилось на 20%. При этом, согласно пояснительной записке, "объем розничной продажи алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли с 2019 года по 2022 год включительно сократился с 1 125 289,4 дал до 406 084,3 дал, что составляет 64%". В условиях санкций владельцы МБТ не могут вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами. Кроме того, арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки индустрии беспошлинной торговли, отмечается также в записке.

Исходя из анализа, представленного Евразийской ассоциацией беспошлинной торговли, средний чек одного пассажира внутренних воздушных линий составляет 349 рублей. При этом за 2022 год пассажиропоток внутренних воздушных линий составил 77,7 миллиона пассажиров. Отраслью в случае реализации положений законопроекта прогнозируется увеличение среднего чека одного пассажира внутренних воздушных линий на 33%, что составит порядка 115 рублей. В этой связи при сохранении пассажиропотока внутренних воздушных линий на уровне 2022 года дополнительная выручка индустрии составит порядка 8,95 миллиарда рублей, сказано в записке.