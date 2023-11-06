МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Обновлённый Ил-96-400М в первую очередь будет использоваться для государственных и грузовых авиаперевозок, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров оценил работу оборонно-промышленного комплекса

На прошлой неделе ИЛ-96-400М совершил первый и успешный полет. Это модернизированная версия Ил-96-300, отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров. Самолёт изготовлен в филиале ПАО "Ил" — ВАСО, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха".

"Сначала мы, во-первых, оставим данный опытный образец в виде летающей лаборатории для того, чтобы при формировании программы по тяжёлому широкофюзеляжному самолёту понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолёта, в первую очередь, для государственных специальных перевозок, потому, что сегодня используется ИЛ-96-300. А второе — это для грузовых перевозок", — сказал он в кулуарах выставки "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ, отвечая на вопрос о начале серийного производства Ил-96-400М.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.